Descartes

Journées cartésiennes Descartes et les marques du temps

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Les 19 et 20 juin, conférences, visites et animations exploreront la thématique du temps automates mécaniques, philosophie (Montaigne et Descartes), patrimoine, musée numérique et arts visuels, avec une illustration musicale par les guitares Classicordes.

Le 19 juin, le sujet sera éclairé par la conférence Rythme du temps et automates mécaniques de Gérard Lentiez, suivie d’un apéritif. En cette année de jubilé de René Boylesve, une visite commentée sera proposée par Dominique Ragot.

Le 20 juin débutera avec des présentations d’étudiant-e-s du lycée Descartes (Tours) sur les enjeux philosophiques du temps. Les réflexions se poursuivront au travers de la conférence d’Olivier Ribordy Saisir le temps exercice philosophique ou art de vivre ? Montaigne et Descartes . Après le repas, une initiation au musée numérique (micro-folie) sera assurée par Thomas Jossier, prolongée par la conférence d’Angela Schiffhauer Arrêter le temps. Conserver l’amitié en tableau . Le thème sera enfin illustré en musique par les guitares Classicordes. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 81 journees.cartesiennes@gmail.com

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English :

On June 19 and 20, conferences, tours and events will explore the theme of time: mechanical automata, philosophy (Montaigne and Descartes), heritage, digital museum and visual arts, with musical accompaniment by Classicordes guitars.

L’événement Journées cartésiennes Descartes et les marques du temps Descartes a été mis à jour le 2026-06-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire