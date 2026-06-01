Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps
Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps vendredi 12 juin 2026.
Saint-Pierre-des-Corps
Jours de fêtes
Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière…
Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière… .
Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 63 43 43
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English :
Come and enjoy 3 days of entertainment in the town center, with workshops, games, concerts, exhibitions, fireworks, sound and light shows…
L’événement Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps a été mis à jour le 2026-06-04 par Tours Val de Loire Tourisme