Saint-Pierre-des-Corps

Jours de fêtes

Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière…

Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière… .

Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 63 43 43

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English :

Come and enjoy 3 days of entertainment in the town center, with workshops, games, concerts, exhibitions, fireworks, sound and light shows…

L’événement Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps a été mis à jour le 2026-06-04 par Tours Val de Loire Tourisme