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Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps

Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps

Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Pierre-des-Corps

Jours de fêtes

Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière…
Venez profitez des animations proposées par la ville et les associations durant 3 jours dans le centre-ville, au programme ateliers, jeux, concerts, expos, feu d’artifice, son et lumière…   .

Avenue de la République Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 63 43 43 

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English :

Come and enjoy 3 days of entertainment in the town center, with workshops, games, concerts, exhibitions, fireworks, sound and light shows…

L’événement Jours de fêtes Saint-Pierre-des-Corps a été mis à jour le 2026-06-04 par Tours Val de Loire Tourisme