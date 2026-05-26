Atelier de la Microfolie Canal’Art créons ensemble ! Bourgueil
Atelier de la Microfolie Canal’Art créons ensemble ! Bourgueil mercredi 10 juin 2026.
Bourgueil
Atelier de la Microfolie Canal’Art créons ensemble !
2 Rue de l’Abbé Baudry Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Canal’Art créons ensemble !
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
Entrée libre Au Canal (Salle Abbé Baudry) 14h/18h
Canal’Art créons ensemble !
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
Entrée libre Au Canal (Salle Abbé Baudry) 14h/18h .
2 Rue de l’Abbé Baudry Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr
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English :
Canal?Art: let’s create together!
Street art creations
Paintings, collages? for the Lez?Arts Urbains festival
Free admission ? At the Canal (Salle Abbé Baudry) ? 2pm/6pm
L’événement Atelier de la Microfolie Canal’Art créons ensemble ! Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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