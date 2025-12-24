Festival LeZ’Arts Urbains 2026, Bourgueil

Festival LeZ’Arts Urbains 2026

Expositions, spectacles et animations dans les rues à l’occasion du festival Lez’arts urbains

Au programme

> Du 30 juin au 17 juillet

Exposition de l’artiste Enora membre du Collectif Blumonday (Bibliothèque Salle Chantal Jeandrot).

Entrée libre

> Du 10 au 17 juillet

Ateliers (Sous réserve)

Slam/Rap accompagné par Dalseem Mc au quartier du Canal

vendredi 10 juillet, lundi 13 juillet et mardi 14 juillet

Graff au quartier du Canal

lundi 13 juillet 10h-12h30 et 14h30-17h

– Danse hip-hop avec la Cie Entité au quartier du Canal

Du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet

> Restitutions, Performance & Spectacle Vendredi 17 juillet (jour du marché nocturne) (Programme sous réserve)

– 17h Performance Graff et inauguration de la fresque avec le Collectif Blumonday, Complexe sportif et culturel

– 18h Restitution danse .

Quartier du canal, complexe culturel et sportif Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr

