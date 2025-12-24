Festival LeZ’Arts Urbains 2026, Bourgueil
Festival LeZ’Arts Urbains 2026, Bourgueil mardi 30 juin 2026.
Festival LeZ’Arts Urbains 2026
Quartier du canal, complexe culturel et sportif Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-17
2026-06-30
Expositions, spectacles et animations dans les rues à l’occasion du festival Lez’arts urbains
Au programme
> Du 30 juin au 17 juillet
Exposition de l’artiste Enora membre du Collectif Blumonday (Bibliothèque Salle Chantal Jeandrot).
Entrée libre
> Du 10 au 17 juillet
Ateliers (Sous réserve)
Slam/Rap accompagné par Dalseem Mc au quartier du Canal
vendredi 10 juillet, lundi 13 juillet et mardi 14 juillet
Graff au quartier du Canal
lundi 13 juillet 10h-12h30 et 14h30-17h
– Danse hip-hop avec la Cie Entité au quartier du Canal
Du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet
> Restitutions, Performance & Spectacle Vendredi 17 juillet (jour du marché nocturne) (Programme sous réserve)
– 17h Performance Graff et inauguration de la fresque avec le Collectif Blumonday, Complexe sportif et culturel
– 18h Restitution danse .
Quartier du canal, complexe culturel et sportif Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Exhibitions, shows and street entertainment for the Lez’arts urbains festival
