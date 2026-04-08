Bourgueil

Journée des artisans d’art

Place des Halles Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association culturelle du Pays de Bourgueil organise la journée des artisans d’art le 5 juillet 2026 de 9h à 18h sous la halle de Bourgueil: 16 artisans d’art présenteront leur travail, feront démonstration quand cela est possible et vente de leurs ouvrages.

L’association culturelle du Pays de Bourgueil organise la journée des artisans d’art le 6 juillet 2025 de 9h à 18h sous la halle de Bourgueil: 16 artisans d’art présenteront leur travail, feront démonstration quand cela est possible et vente de leurs ouvrages. .

Place des Halles Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 30 98 jo.richard37@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays de Bourgueil cultural association is organizing a craftsmen’s day on July 6, 2025 from 9am to 6pm at the Bourgueil market hall: 16 craftsmen will be presenting their work, giving demonstrations where possible and selling their wares.

L’événement Journée des artisans d’art Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE