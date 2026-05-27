Bourgueil

Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Château de Minière

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’Usine à Gaz accueille le Château de Minière le jeudi 09 juillet à 19h30 pour vous faire profiter d’un bon festin le temps d’une soirée en accord mets et vins.

Venez profiter d’un moment de convivialité dans un cadre agréable permettant de déguster au mieux les vins du Château de Minière !

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L’Usine à Gaz accueille le Château de Minière le jeudi 09 juillet à 19h30 pour vous faire profiter d’un bon festin le temps d’une soirée en accord mets et vins.

Venez profiter d’un moment de convivialité dans un cadre agréable permettant de déguster au mieux les vins du Château de Minière ! 35 .

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 49 16 82

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English :

The Usine à Gaz welcomes Château de Minière on Thursday July 17 at 7:30pm for an evening of food and wine pairing.

Come and enjoy a moment of conviviality in a pleasant setting where you can taste Château de Minière wines at their very best!

L’événement Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Château de Minière Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE