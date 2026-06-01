Bourgueil

Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Clos des Quarterons

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’Usine à Gaz accueille le Clos des Quarterons le jeudi 25 juin à 19h30 pour vous faire profiter d’un bon festin le temps d’une soirée en accord mets et vins.

Venez profiter d’un moment de convivialité dans un cadre agréable permettant de déguster au mieux les vins du Clos des Quarterons !

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L’Usine à Gaz accueille le Clos des Quarterons le jeudi 25 juin à 19h30 pour vous faire profiter d’un bon festin le temps d’une soirée en accord mets et vins.

Venez profiter d’un moment de convivialité dans un cadre agréable permettant de déguster au mieux les vins du Clos des Quarterons ! 35 .

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 49 16 82

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English :

The Usine à Gaz welcomes Clos des Quarterons on Thursday June 25 at 7:30pm for an evening of food and wine pairings.

Come and enjoy a moment of conviviality in a pleasant setting where you can taste Clos des Quarterons wines at their best!

L’événement Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Clos des Quarterons Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE