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Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil

Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil

Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Avenue Jean Carmet

Ville : 37140 Bourgueil

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bourgueil

Atelier de la Microfolie Skate, son & street art

Avenue Jean Carmet Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Skate, son & street art
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
15h/16h performance percussions avec l’école de musique
Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter
Skate, son & street art
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
15h/16h performance percussions avec l’école de musique
Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter   .

Avenue Jean Carmet Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00  lilou.cherriau@bourgueil.fr

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English :

Skate, sound & street art
Street art creations
Paintings, collages? for the Lez?Arts Urbains festival
3/16pm: percussion performance with the music school
Free admission ? Skate Park ? 15h/17h with snack

L’événement Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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