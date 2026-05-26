Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil
Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil mercredi 24 juin 2026.
Bourgueil
Atelier de la Microfolie Skate, son & street art
Avenue Jean Carmet Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Skate, son & street art
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
15h/16h performance percussions avec l’école de musique
Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter
Skate, son & street art
Créations d’œuvres de rue
Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains
15h/16h performance percussions avec l’école de musique
Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter .
Avenue Jean Carmet Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr
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English :
Skate, sound & street art
Street art creations
Paintings, collages? for the Lez?Arts Urbains festival
3/16pm: percussion performance with the music school
Free admission ? Skate Park ? 15h/17h with snack
L’événement Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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