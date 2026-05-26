Bourgueil

Atelier de la Microfolie Skate, son & street art

Avenue Jean Carmet Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Skate, son & street art

Créations d’œuvres de rue

Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains

15h/16h performance percussions avec l’école de musique

Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter

Skate, son & street art

Créations d’œuvres de rue

Peintures, collages… pour le festival Lez’Arts Urbains

15h/16h performance percussions avec l’école de musique

Entrée libre Skate Park 15h/17h avec goûter .

Avenue Jean Carmet Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr

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English :

Skate, sound & street art

Street art creations

Paintings, collages? for the Lez?Arts Urbains festival

3/16pm: percussion performance with the music school

Free admission ? Skate Park ? 15h/17h with snack

L’événement Atelier de la Microfolie Skate, son & street art Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE