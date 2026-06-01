Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala Bourgueil
Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala Bourgueil samedi 27 juin 2026.
Bourgueil
Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala
Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le festival Brass Band en Bourgueillois est un festival de musique qui a pour objectifs de promouvoir les formations et la musique de type Brass Band ainsi que le Pays de Bourgueil, son patrimoine, ses traditions, son savoir-vivre, et sa gastronomie.
Le festival Brass Band en Bourgueillois est un festival de musique qui a pour objectifs de promouvoir les formations et la musique de type Brass Band ainsi que le Pays de Bourgueil, son patrimoine, ses traditions, son savoir-vivre, et sa gastronomie. .
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire brassbandbourgueillois@gmail.com
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English :
The Brass Band en Bourgueillois festival is a music festival which aims to promote Brass Band formations and music as well as the Pays de Bourgueil, its heritage, its traditions, its savoir-vivre, and its gastronomy.
L’événement Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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