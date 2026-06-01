Bourgueil

Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le festival Brass Band en Bourgueillois est un festival de musique qui a pour objectifs de promouvoir les formations et la musique de type Brass Band ainsi que le Pays de Bourgueil, son patrimoine, ses traditions, son savoir-vivre, et sa gastronomie.

Le festival Brass Band en Bourgueillois est un festival de musique qui a pour objectifs de promouvoir les formations et la musique de type Brass Band ainsi que le Pays de Bourgueil, son patrimoine, ses traditions, son savoir-vivre, et sa gastronomie. .

Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire brassbandbourgueillois@gmail.com

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English :

The Brass Band en Bourgueillois festival is a music festival which aims to promote Brass Band formations and music as well as the Pays de Bourgueil, its heritage, its traditions, its savoir-vivre, and its gastronomy.

L’événement Festival Brass Band en Bourgueillois soirée de gala Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE