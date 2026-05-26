Bourgueil

Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

L’Archipel des Arts

Diffusion de la collection de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane

Visite libre des œuvres + jeux et création

Entrée libre 14h/18h

L’Archipel des Arts

Diffusion de la collection de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane

Visite libre des œuvres + jeux et création

Entrée libre 14h/18h .

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr

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English :

The Archipelago of the Arts

Showcasing the collection from Guadeloupe, Martinique and French Guiana

Free visit of the works + games and creation

Free admission ? 2pm/6pm

L’événement Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE