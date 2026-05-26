Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts Bourgueil
Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts Bourgueil mercredi 3 juin 2026.
Bourgueil
Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
L’Archipel des Arts
Diffusion de la collection de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane
Visite libre des œuvres + jeux et création
Entrée libre 14h/18h
L’Archipel des Arts
Diffusion de la collection de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane
Visite libre des œuvres + jeux et création
Entrée libre 14h/18h .
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 lilou.cherriau@bourgueil.fr
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English :
The Archipelago of the Arts
Showcasing the collection from Guadeloupe, Martinique and French Guiana
Free visit of the works + games and creation
Free admission ? 2pm/6pm
L’événement Atelier de la Microfolie L’Archipel des Arts Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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