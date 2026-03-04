ARCHÉOLOGIE EN LOIRE Savigny-en-Véron

ARCHÉOLOGIE EN LOIRE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

2026-06-12

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le musée du Véron invite l’archéologue Virginie Serna pour une conférence sur les récentes fouilles et découvertes réalisées en Loire. Épaves, pêcheries, ponts et autres passages à gué n’auront plus de secrets pour vous !

Conférence

En compagnie de Virginie Serna, Conservatrice générale du patrimoine et archéologue

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

To mark the European Archaeology Days, the Musée du Véron invites archaeologist Virginie Serna to give a talk on recent digs and discoveries in the Loire. Wrecks, fisheries, bridges and fords will no longer hold any secrets for you!

