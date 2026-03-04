ATELIER BLEU DE PRUSSE JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE Savigny-en-Véron

ATELIER BLEU DE PRUSSE JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date :

Mercredi 2026-07-08

2026-08-19





Connaissez-vous le cyanotype ? Inventée au 19e siècle, cette technique permet de faire des photographies sans appareil photo ! Il est ainsi possible de créer de magnifiques empreintes en utilisant la magie de la lumière… Végétaux, portraits et objets seront au centre de vos créations.

Visite-Atelier

De 7 à 99 ans

5€ par participant Gratuit pour un accompagnateur

Sur inscription au 02 47 58 09 05 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Have you heard of the cyanotype? Invented in the 19th century, this technique makes it possible to take photographs without a camera! You can now create magnificent prints using the magic of light? Plants, portraits and objects will be the focus of your creations.

