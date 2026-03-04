ARTISTES EN HERBE Savigny-en-Véron

ARTISTES EN HERBE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Partez en balade et dénichez des outils d’artistes feuilles velues, écorces rugueuses et mille autres trésors. Expérimentez vos nouveaux outils dans un atelier en plein air peinture, pastels, empreintes… Qui a dit que l’on ne pouvait pas faire de l’art avec la nature ?

Visite-Atelier

De 3 à 6 ans

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Take a stroll and unearth artists’ tools: hairy leaves, rough bark and a thousand other treasures. Experiment with your new tools in an open-air workshop: paint, pastels, prints… Who says you can’t make art with nature?

