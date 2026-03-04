ARTISTES EN HERBE Savigny-en-Véron
ARTISTES EN HERBE Savigny-en-Véron mercredi 8 juillet 2026.
ARTISTES EN HERBE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Partez en balade et dénichez des outils d’artistes feuilles velues, écorces rugueuses et mille autres trésors. Expérimentez vos nouveaux outils dans un atelier en plein air peinture, pastels, empreintes… Qui a dit que l’on ne pouvait pas faire de l’art avec la nature ?
Visite-Atelier
De 3 à 6 ans
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
English :
Take a stroll and unearth artists’ tools: hairy leaves, rough bark and a thousand other treasures. Experiment with your new tools in an open-air workshop: paint, pastels, prints… Who says you can’t make art with nature?
