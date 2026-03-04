LE 1ER DIMANCHE DU MOIS, LE MUSÉE DU VÉRON EST GRATUIT !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

En 2026, découvrez la nouvelle exposition temporaire “FAIRE MONDE#3 avec Rodin”. Auguste Rodin s’invite au Musée du Véron dans le parcours de visite FAIRE MONDE. Des œuvres comme Le Baiser, issu des collections du Musée Rodin, ou La Centauresse entrent en dialogue avec les collections du musée.

Le 1er dimanche du mois, le Musée du Véron est gratuit ! Le Louvre aussi. Mais c’est beaucoup plus loin.

Découvrir le parcours de visite FAIRE MONDE

FAIRE MONDE est le parcours de visite du Musée du Véron. Il vous propose un voyage à travers les cultures et les civilisations du monde. Plus de 450 objets et œuvres d’arts, mêlant époques et lieux, permettent de s’interroger sur les liens qui unissent les humains et la nature.

Rencontrer DES ŒUVRES EXCEPTIONNELLES

En 2026, découvrez la nouvelle exposition temporaire “FAIRE MONDE#3 avec Rodin”. Auguste Rodin s’invite au Musée du Véron dans le parcours de visite FAIRE MONDE. Des œuvres comme Le Baiser, issu des collections du Musée Rodin, ou La Centauresse entrent en dialogue avec les collections du musée. .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, discover the new temporary exhibition ?FAIRE MONDE#3 avec Rodin? Auguste Rodin invites himself to the Musée du Véron as part of the FAIRE MONDE tour. Works such as Le Baiser, from the collections of the Musée Rodin, and La Centauresse enter into dialogue with the museum’s collections.

L’événement LE 1ER DIMANCHE DU MOIS, LE MUSÉE DU VÉRON EST GRATUIT ! Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme