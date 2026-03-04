TOUS AU MUSÉE ! Remontez le temps Savigny-en-Véron

TOUS AU MUSÉE ! Remontez le temps

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, remontez le temps et immergez-vous dans la vie quotidienne et les savoir-faire de nos ancêtres. En famille ou entre amis, initiez-vous aux activités des humains de la préhistoire puis déambulez dans un véritable village gallo-romain. Testez le tir au propulseur ou la frappe de monnaie. Plongez dans cette histoire lointaine et redécouvrez les liens qui nous unissent à nos ancêtres.

Démonstrations Ateliers Visites

Restauration de fouées Pique-nique .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

For the European Archaeology Days, step back in time and immerse yourself in the daily life and skills of our ancestors. With family or friends, learn about the activities of prehistoric humans, then wander through a real Gallo-Roman village.

