FÊTE LA FÊTE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Le Conservatoire Pierre Tabart réinvente son audition de fin d’année. Véritable moment artistique plébiscité par de nombreuses familles, venez vivre une heure d’itinérance artistique au Musée du Véron. Riche en émotions, en rencontres, tout le monde attend cet événement !

Évènement

Tous publics

Le Conservatoire Pierre Tabart réinvente son audition de fin d’année. Véritable moment artistique plébiscité par de nombreuses familles, venez vivre une heure d’itinérance artistique au Musée du Véron. Riche en émotions, en rencontres, tout le monde attend cet événement ! .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pierre Tabart Conservatory reinvents its end-of-year audition. A true artistic moment, much appreciated by many families, come and experience an hour of artistic itinerancy at the Musée du Véron. Rich in emotion and encounters, everyone looks forward to this event!

L’événement FÊTE LA FÊTE Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme