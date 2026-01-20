Histoires et marionnettes Loches

Histoires et marionnettes

1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-13

Voyagez à travers les paysages du peintre Emmanuel Lansyer au fil d’un conte pour enfant. Un tapis, des doudous-marionnettes et un petit théâtre pour un instant d’émerveillement. Les enfants peuvent venir avec leur doudou ou leur peluche en forme d’animal.

L’occasion d’apprendre à regarder quelques petits détails cachés dans les tableaux d’Emmanuel Lansyer pour les plus grands. .

1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

Travel through the landscapes of painter Emmanuel Lansyer in a tale for children. A carpet, cuddly puppets and a small theater for a moment of soothing wonder. An opportunity for older children to see some of the details hidden in Emmanuel Lansyer’s paintings.

