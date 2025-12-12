La Mécanique du hasard Les Tréteaux de France

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le spectacle nous embarque au beau milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. Et pourtant… ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer.

Une puissante et rocamboleque histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire inter-générationnelle. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices savamment distillés tout au long du récit. C’est un récit d’aventure, mais aussi un parcours initiatique le héros doit parcourir un immense trajet dans le temps et l’espace pour arriver à devenir enfin ce qu’il a toujours été… et changer le présent. 12 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

The show takes us to the middle of the Texas desert to follow Stanley Yelnats, a teenager sent to reform school to dig holes at the bottom of a dried-up lake. And yet… these are the family heirlooms he’ll be unearthing.

