Loches

La troglo balade

2 rue Gonzague Saint-Bris Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-09 2026-10-04

Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles.

Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles. 10 .

2 rue Gonzague Saint-Bris Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com

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English :

Discover troglodytic dwellings dug out by man over the centuries.

L’événement La troglo balade Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire