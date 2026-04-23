La troglo balade Loches
La troglo balade Loches dimanche 24 mai 2026.
Loches
La troglo balade
2 rue Gonzague Saint-Bris Loches Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-09 2026-10-04
Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles.
Partez à la découverte des habitats troglodytiques creusés par l’homme au cours des siècles. 10 .
2 rue Gonzague Saint-Bris Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com
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English :
Discover troglodytic dwellings dug out by man over the centuries.
L’événement La troglo balade Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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