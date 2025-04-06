Contes et Légendes du Val de Loire table ronde

1 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Table ronde avec Frédéric Gautier, maire de Montrésor, dédiée aux contes et légendes du Val de Loire.

En partenariat avec la Renaissance Lochoise.

Table ronde avec Frédéric Gautier, maire de Montrésor, dédiée aux contes et légendes du Val de Loire.

En partenariat avec la Renaissance Lochoise. 12 .

1 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 08 60 38 jaroartmuseum@gmail.com

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English :

Round-table discussion with Frédéric Gautier, mayor of Montrésor, dedicated to the tales and legends of the Loire Valley.

In partnership with Renaissance Lochoise.

L’événement Contes et Légendes du Val de Loire table ronde Loches a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire