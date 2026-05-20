Loches

Spectacle Arboredanse

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .

Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année.

Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .

Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année. 6 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com

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English :

Arboredanse presents its end-of-year show, Pagaille .

The association’s dancers will present on stage their work done throughout the year.

L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire