Spectacle Arboredanse Loches
Spectacle Arboredanse Loches samedi 20 juin 2026.
Loches
Spectacle Arboredanse
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 21:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .
Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année.
Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .
Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année. 6 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com
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English :
Arboredanse presents its end-of-year show, Pagaille .
The association’s dancers will present on stage their work done throughout the year.
L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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