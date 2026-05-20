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Spectacle Arboredanse Loches

Spectacle Arboredanse Loches

Spectacle Arboredanse Loches samedi 20 juin 2026.

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 8 6 Tarif enfant

Loches

Spectacle Arboredanse

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .
Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année.
Arboredanse présente son spectacle de fin d’année, Pagaille .
Les danseurs de l’association présenteront sur scène leur travail effectué tout au long de l’année. 6  .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cie.arboredanse@gmail.com

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English :

Arboredanse presents its end-of-year show, Pagaille .
The association’s dancers will present on stage their work done throughout the year.

L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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