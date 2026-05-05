Conférence Les jurons du Capitaine Haddock Loches
Conférence Les jurons du Capitaine Haddock Loches samedi 13 juin 2026.
Loches
Conférence Les jurons du Capitaine Haddock
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Conférence donnée par M. Philippe Le Pape, Président de la délégation tourangelle de l’association de défense de la langue française.
Conférence donnée par M. Philippe Le Pape, Président de la délégation tourangelle de l’association de défense de la langue française. .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr
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English :
Conference given by Mr. Philippe Le Pape, President of the Touraine delegation of the association for the defense of the French language.
L’événement Conférence Les jurons du Capitaine Haddock Loches a été mis à jour le 2026-05-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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