Table ronde soirée contes et légendes Loches
Table ronde soirée contes et légendes Loches jeudi 18 juin 2026.
Table ronde soirée contes et légendes
1 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
En partenariat avec la Renaissance Lochoise, table ronde avec Frédéric Gautier, maire de Montrésor dédiée aux contes et légendes du Val de Loire.
En partenariat avec la Renaissance Lochoise, table ronde avec Frédéric Gautier, maire de Montrésor dédiée aux contes et légendes du Val de Loire. 12 .
1 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 08 60 38 jaroartmuseum@gmail.com
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English :
In partnership with Renaissance Lochoise, a round-table discussion with Frédéric Gautier, mayor of Montrésor, dedicated to the tales and legends of the Loire Valley.
L’événement Table ronde soirée contes et légendes Loches a été mis à jour le 2026-03-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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