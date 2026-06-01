On the Moon Again Loches
On the Moon Again Loches vendredi 19 juin 2026.
Loches
On the Moon Again
Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir la Lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par les membres de la Société Astronomique de Touraine pour permettre au plus grand nombre d’observer la lune.
Organisé dans plus de 70 pays, On the Moon Again est un événement permettant l’observation de notre satellite avec un télescope ou une lunette. Venez découvrir la Lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par les membres de la Société Astronomique de Touraine pour permettre au plus grand nombre d’observer la lune. .
Place de Mazerolles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr
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English :
Come and discover the Moon as you’ve never seen it before, with craters and other visible features on its surface. Telescopes will be set up by members of the Société Astronomique de Touraine to enable as many people as possible to observe the moon.
L’événement On the Moon Again Loches a été mis à jour le 2026-06-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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