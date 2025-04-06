Loches

Rassemblement de véhicules anciens

Place des Anciens d’A.F.N. Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er dimanche du mois. Autos et motos.

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er dimanche du mois. Autos et motos. .

Place des Anciens d’A.F.N. Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 23 18 16

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English :

Friendly meeting between enthusiasts, open to all, every 1st Sunday of the month. Cars and motorcycles.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Loches a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire