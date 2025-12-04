Sur les traces du Castor Loches

Sur les traces du Castor

Sur les traces du Castor Loches mardi 18 août 2026.

Sur les traces du Castor

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Rejoignez-nous pour partir à la quête du moindre indice de présence de ce mammifère aquatique et de ses congénères qui fréquentent l’Indre.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe de poche et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme.
Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82  info@loches-valdeloire.com

English :

Join us as we search for the slightest sign of the presence of this aquatic mammal and its congeners in the Indre.
Bring a picnic, pants, closed shoes, flashlight and water bottle. Dogs are not allowed.
Departure from the Tourist Office.

L’événement Sur les traces du Castor Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37