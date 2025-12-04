Sur les traces du Castor Loches
Rejoignez-nous pour partir à la quête du moindre indice de présence de ce mammifère aquatique et de ses congénères qui fréquentent l’Indre.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe de poche et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme.
Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Join us as we search for the slightest sign of the presence of this aquatic mammal and its congeners in the Indre.
Bring a picnic, pants, closed shoes, flashlight and water bottle. Dogs are not allowed.
Departure from the Tourist Office.
