Sur les traces du Castor

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Rejoignez-nous pour partir à la quête du moindre indice de présence de ce mammifère aquatique et de ses congénères qui fréquentent l’Indre.

Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe de poche et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme.

+33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Join us as we search for the slightest sign of the presence of this aquatic mammal and its congeners in the Indre.

Bring a picnic, pants, closed shoes, flashlight and water bottle. Dogs are not allowed.

Departure from the Tourist Office.

L’événement Sur les traces du Castor Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37