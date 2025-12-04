Macro photos de petites bêtes Loches
Macro photos de petites bêtes Loches jeudi 20 août 2026.
Macro photos de petites bêtes
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:30:00
fin : 2026-08-20 10:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Initiez-vous à la macrophotographie en partant à la découverte des petites bêtes qui peuplent la nature. Un moment ludique et convivial pour observer autrement le monde minuscule.
Prévoir appareil photo, pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.
RDV à l’Office de Tourisme.
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Initiate yourself to macrophotography by discovering the little creatures that inhabit nature. A fun and friendly way to observe the tiny world in a different way.
Bring camera, pants, closed shoes and water bottle. Dogs not allowed.
Meeting point at the Tourist Office.
L’événement Macro photos de petites bêtes Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37