Macro photos de petites bêtes

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:30:00

fin : 2026-08-20 10:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Initiez-vous à la macrophotographie en partant à la découverte des petites bêtes qui peuplent la nature. Un moment ludique et convivial pour observer autrement le monde minuscule.

Prévoir appareil photo, pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.

RDV à l’Office de Tourisme.

Initiez-vous à la macrophotographie en partant à la découverte des petites bêtes qui peuplent la nature. Un moment ludique et convivial pour observer autrement le monde minuscule, en famille, entre amis ou entre passionnés.

Prévoir appareil photo, pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiate yourself to macrophotography by discovering the little creatures that inhabit nature. A fun and friendly way to observe the tiny world in a different way.

Bring camera, pants, closed shoes and water bottle. Dogs not allowed.

Meeting point at the Tourist Office.

L’événement Macro photos de petites bêtes Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37