Rencontre avec un agriculteur et ses vaches Loches

Rencontre avec un agriculteur et ses vaches

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les Prairies du Roy sont une vraie ressource pour notre agriculture. Rencontrez un agriculteur, ses vaches et un gestionnaire de la nature pour comprendre le lien qui les unis puis profitez d’une petite dégustation !

Sur réservation, rendez-vous à Beaulieu, à côté du bar Les Javanaises.

Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 25 97 37

English :

The Prairies du Roy are a real resource for our agriculture. Meet a farmer, his cows and a nature manager to understand the link between them, then enjoy a tasting!

By appointment only, meet in Beaulieu, next to the bar Les Javanaises.

