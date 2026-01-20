Atelier d’art Linogravure Loches

Atelier d’art Linogravure

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 15:30:00

fin : 2026-10-26 17:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-04-20 2026-08-24 2026-08-31 2026-10-26

Avec l’artiste Rébecca Loulou, venez découvrir la technique de la linogravure. Composez votre dessin et gravez-le sur une plaque de lino. Encrez ensuite votre plaque et réalisez votre impression sur papier à l’aide de la presse. Sur réservation.

Venez vous initier à la gravure avec l’artiste Rebecca Loulou. Sur plexiglass, composez votre dessin à partir d’une carte postale, apprenez à préparer votre plaque avant de la graver selon la technique de la pointe sèche. Encrez ensuite votre plaque et réalisez votre impression sur papier humide à l’aide de la presse à eau-forte.

Pour découvrir le travail de Rebecca www.rebeccaloulou.com 16 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn the wash technique with the artist Rebecca Loulou. Bring a landscape to life by playing on the gradations of a single color to create a play of light and shadow. Registration required at the heritage department.

