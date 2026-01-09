Les Médiévales de Loches

Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La Ville de Loches et la Cité royale de Loches vous proposent de nombreuses animations au cœur de la forteresse médiévale marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, bal, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux…

Lors de ce week-end d’été, voyagez dans le temps jusqu’au Moyen Âge !

La Ville de Loches et la Cité royale de Loches vous proposent de nombreuses animations au cœur de la forteresse médiévale marché d’artisans sur le mail du Donjon, danses et musiques médiévales, bal, campement avec démonstrations, ferme, ateliers, jeux…

Au donjon et au logis royal, assistez aux combats des chevaliers, manipulez les armes et les machines de guerres, écoutez les ménestrels et autres saltimbanques, maniez l’épée ou tirez à l’arc… Spectacles, jonglerie et musiciens animeront ces journées. Des ateliers et jeux médiévaux raviront petits et grands. Une aventure médiévale à vivre en famille ! 15 .

Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Medievals of Loches

The Cité Royale and the town of Loches are offering games and activities to help visitors rediscover the Middle Ages in a new light: encampments, trails, riddles, shows and a parade. From 10am to 7pm.

L’événement Les Médiévales de Loches Loches a été mis à jour le 2026-02-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire