Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie Loches
Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie Loches samedi 6 juin 2026.
Loches
Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Conférence donnée par Emilie Villey, chercheur au CNRS, sur le rôle des chrétiens d’orient dans l’histoire de l’Astronomie.
Conférence donnée par Emilie Villey, chercheur au CNRS, sur le rôle des chrétiens d’orient dans l’histoire de l’Astronomie. .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr
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English :
Lecture by Emilie Villey, CNRS researcher, on the role of Eastern Christians in the history of astronomy.
L’événement Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie Loches a été mis à jour le 2026-05-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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