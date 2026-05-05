Loches

Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Conférence donnée par Emilie Villey, chercheur au CNRS, sur le rôle des chrétiens d’orient dans l’histoire de l’Astronomie.

Conférence donnée par Emilie Villey, chercheur au CNRS, sur le rôle des chrétiens d’orient dans l’histoire de l’Astronomie. .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr

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English :

Lecture by Emilie Villey, CNRS researcher, on the role of Eastern Christians in the history of astronomy.

L’événement Conférence les chrétiens d’Orient et l’astronomie Loches a été mis à jour le 2026-05-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire