Loches

Visite du jardin de la Closerie

2 Rue du Bas Grand Vau Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Visite guidée retraçant l’historique de ce jardin récent, tiré des lieux, dans l’esprit de la Soft wilderness ou Sauvagerie tempérée (©La Lierraie) associant des essences, des matériaux et des accessoires locaux et agrémenté de quelques touches ornementales.

Sur inscription.

Visite guidée retraçant l’historique de ce jardin récent, tiré des lieux, dans l’esprit de la Soft wilderness ou Sauvagerie tempérée (©La Lierraie) associant des essences, des matériaux et des accessoires locaux et agrémenté de quelques touches ornementales, et le lierre comme plante-fétiche.

Sur inscription. .

2 Rue du Bas Grand Vau Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 12 12 56 lalierraie@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour retracing the history of this recent garden, drawn from the site in the spirit of Soft wilderness (©La Lierraie), combining local species, materials and accessories, with a few ornamental touches.

Registration required.

L’événement Visite du jardin de la Closerie Loches a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire