Visite du jardin de la Closerie Loches
Visite du jardin de la Closerie Loches samedi 6 juin 2026.
Loches
Visite du jardin de la Closerie
2 Rue du Bas Grand Vau Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Visite guidée retraçant l’historique de ce jardin récent, tiré des lieux, dans l’esprit de la Soft wilderness ou Sauvagerie tempérée (©La Lierraie) associant des essences, des matériaux et des accessoires locaux et agrémenté de quelques touches ornementales.
Sur inscription.
Visite guidée retraçant l’historique de ce jardin récent, tiré des lieux, dans l’esprit de la Soft wilderness ou Sauvagerie tempérée (©La Lierraie) associant des essences, des matériaux et des accessoires locaux et agrémenté de quelques touches ornementales, et le lierre comme plante-fétiche.
Sur inscription. .
2 Rue du Bas Grand Vau Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 12 12 56 lalierraie@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour retracing the history of this recent garden, drawn from the site in the spirit of Soft wilderness (©La Lierraie), combining local species, materials and accessories, with a few ornamental touches.
Registration required.
L’événement Visite du jardin de la Closerie Loches a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)
- Visite Archi’Curieuse Les Escaliers Loches 15 mai 2026
- Histoires pour les tout-petits (0-3 ans) Loches 20 mai 2026
- La Mécanique du hasard Les Tréteaux de France Loches 23 mai 2026
- Nuit des musées Musée Lansyer Loches 23 mai 2026
- Le Japon s’invite chez Lansyer, Musée Lansyer, Loches 23 mai 2026