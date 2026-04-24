Loches

Le soir des ombres

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le temps d’un souffle, vivez un voyage unique et singulier au cœur de la nuit, à la rencontre de ses ombres et de ses lumières.

Sous un arbre éclairé de simples lanternes, deux hommes vous invitent à suspendre le temps et à écouter des histoires sombres et envoûtantes, à la lueur de flammes suspendues.

Au détour de trois récits, un jeune homme croisera la route de la Mort pour signer un pacte étrange avec elle, les habitants d’un petit village accueilleront à la veille de Noël un singulier joueur de flûte, et un simple fermier trouvera dans ses champs une curieuse balle en or et peut-être l’amour…

Sous une autre lumière, entre songe et réalité, à la croisée du conte, de la marionnette et du théâtre d’objets, laissez-vous porter par ce rendez-vous incandescent.

Pour les grands enfants qui aiment les histoires qui font peur ! 16 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82

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English :

Take a breath and experience a unique journey into the heart of the night, encountering its shadows and lights.

L’événement Le soir des ombres Loches a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37