Le Japon s’invite chez Lansyer, Musée Lansyer, Loches

Le Japon s’invite chez Lansyer Samedi 23 mai, 19h00 Musée Lansyer Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Soirée d’immersion dans la culture japonaise avec la compagnie de danse Appel d’Air, l’ESAT Les Tissandiers et le Service jeunesse de Loches. Un avant-goût du Japon avant l’ouverture de la nouvelle salle du musée en juillet. Découvrez le théâtre kabuki, les estampes japonaises, la place des saisons dans la vie quotidienne au Japon et d’autres surprises…

Petits spectacles et animations tout au long de la soirée.

Musée Lansyer 1 Rue Lansyer, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33963525252 https://www.ville-loches.fr/maison-musee-lansyer-article-3-21-91.html Situé au cœur de la cité royale de Loches, le Musée Lansyer vous accueille dans l’ancienne demeure d’Emmanuel Lansyer, peintre paysagiste du XIXe siècle. Entièrement dédié à l’œuvre et à la collection du peintre, le musée a ouvert ses portes en 1902, selon la volonté de l’artiste. Outre sa maison et son mobilier, c’est une collection de plus de 6000 objets que lègue Lansyer à la Ville de Loches : près de 500 tableaux, 2000 gravures de maîtres comme Piranèse ou Canaletto, plus de 1000 objets japonais, de très nombreuses photographies ainsi que ses objets personnels de peintre. Gare de Loches à 800 mètres à pied, ligne (SNCF) Tours-Châteauroux La cité royale se visite exclusivement à pied ou à vélo Les espaces du musée ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Une place de parking handicapé est disponible sur le parking à l’entrée du château, à 30 mètres du musée. Le rez-de-chaussée est accessible aux personnes mal-voyantes (gros caractères) et aux personnes atteintes de handicap mental (textes en FALC). Interactions et manipulations autour des œuvres.

Soirée d’immersion dans la culture japonaise avec la compagnie de danse Appel d’Air, l’ESAT Les Tissandiers et le Service jeunesse de Loches. Un avant-goût du Japon avant l’ouverture de la nouvelle …

©Ville de Loches