Loches

Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge

5 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-09-01

Chevaliers, châteaux forts et épopées légendaires la Cité royale de Loches vous invite à découvrir comment le cinéma a réinventé le Moyen-Âge depuis plus d’un siècle. Des premiers films muets aux blockbusters contemporains, découvrez le Moyen-Âge vu par le cinéma.

Chevaliers, châteaux forts et épopées légendaires la Cité royale de Loches vous invite à découvrir comment le cinéma a réinventé le Moyen-Âge depuis plus d’un siècle. Des premiers films muets aux blockbusters contemporains, cette exposition didactique révèle la façon dont chaque époque a fantasmé ce millénaire fascinant. 12.5 .

5 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

Knights, castles and legendary epics: the Royal City of Loches invites you to discover how cinema has been reinventing the Middle Ages for over a century. From the first silent films to contemporary blockbusters, discover the Middle Ages as seen by cinema.

L’événement Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge Loches a été mis à jour le 2026-04-16 par Conseil Départemental 37