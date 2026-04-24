Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge Loches
Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge Loches jeudi 14 mai 2026.
Loches
Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge
5 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-09-01
Chevaliers, châteaux forts et épopées légendaires la Cité royale de Loches vous invite à découvrir comment le cinéma a réinventé le Moyen-Âge depuis plus d’un siècle. Des premiers films muets aux blockbusters contemporains, découvrez le Moyen-Âge vu par le cinéma.
Chevaliers, châteaux forts et épopées légendaires la Cité royale de Loches vous invite à découvrir comment le cinéma a réinventé le Moyen-Âge depuis plus d’un siècle. Des premiers films muets aux blockbusters contemporains, cette exposition didactique révèle la façon dont chaque époque a fantasmé ce millénaire fascinant. 12.5 .
5 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr
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English :
Knights, castles and legendary epics: the Royal City of Loches invites you to discover how cinema has been reinventing the Middle Ages for over a century. From the first silent films to contemporary blockbusters, discover the Middle Ages as seen by cinema.
L’événement Exposition Le cinéma fait son Moyen-Âge Loches a été mis à jour le 2026-04-16 par Conseil Départemental 37
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