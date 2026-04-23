Loches

La visite troglo champignons

122 Route de Mauvières Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-07-28 2026-08-18

Visitez une ancienne carrière de pierre et découvrez une champignonnière en activité.

Prévoir vêtements chauds et lampe torche.

Visitez une ancienne carrière de pierre et découvrez une champignonnière en activité.

Prévoir vêtements chauds et lampe torche. 12 .

122 Route de Mauvières Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com

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English :

Visit an old stone quarry and discover a working mushroom farm.

Bring warm clothing and a flashlight.

L’événement La visite troglo champignons Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire