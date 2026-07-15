Informations pratiques

Loches

Concert de Bruno Druart

1 Avenue Aristide Briand Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-11

Passez une magnifique soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité en compagnie de Bruno Druart ! Il revisite les grands classiques de Georges Brassens, Alain Souchon, Renaud, Pink Floyd, Neil Young et bien d’autres, pour plaire à toutes les générations !

Préparez-vous à passer une magnifique soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité en compagnie de Bruno Druart !

Guitariste, chanteur et interprète passionné, Bruno Druart vous emmènera dans un voyage musical à travers les plus belles chansons françaises et internationales. Avec sa voix, sa sensibilité et sa maîtrise de la guitare, il revisite les grands classiques de Georges Brassens, Alain Souchon, Claude Nougaro, Renaud, Pink Floyd, Neil Young et bien d’autres, dans une ambiance conviviale et pleine d’émotion. Son répertoire varié mêle douceur, énergie et bonne humeur, pour un concert qui séduira toutes les générations. .

1 Avenue Aristide Briand Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 05 91 contact@lacitadelle.com

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English :

Enjoy a wonderful evening filled with music, sharing, and good cheer in the company of Bruno Druart! He puts his own spin on the great classics by Georges Brassens, Alain Souchon, Renaud, Pink Floyd, Neil Young, and many others—something for all generations to enjoy!

L’événement Concert de Bruno Druart Loches a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire