Atelier du patrimoine Peinture médiévale

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-10-29

Après avoir examiné les traces de couleur encore visibles sur les murs de la collégiale Saint-Ours, transformez-vous en artiste du Moyen-Âge. Dessinez votre œuvre, apprenez la recette de la peinture à l’époque et donnez vie à votre art avec des couleurs que vous aurez fabriquées. Sur réservation.

Ces ateliers sont ouverts à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, aux côtés de son enfant, sa propre création. 5.5 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

After examining the traces of color still visible on the carved walls of the collegiate church of Saint-Ours, transform yourself into a medieval artist. Draw your own work, learn the recipe for painting at the time, and bring your art to life with colors of your own making.

