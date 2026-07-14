Informations pratiques

Loches

Soirée dédicace

1 Ter Rue de Tours Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

À l’occasion du marché nocturne, La Renaissance Lochoise accueille quatre auteurs du Sud Touraine en dédicace Sylvie Pouliquen, Pascal Dubrisay, Jean-Paul Ragot et Christophe Meunier.

Venez les rencontrer et vous procurer leurs livres qui vous accompagneront cet été !

À l’occasion du marché nocturne, La Renaissance Lochoise accueille quatre auteurs du Sud Touraine en dédicace Sylvie Pouliquen, Pascal Dubrisay, Jean-Paul Ragot et Christophe Meunier.

Venez les rencontrer et vous procurer leurs livres qui vous accompagneront cet été ! .

1 Ter Rue de Tours Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 30 60 boutique@renaissancelochoise.fr

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English :

%C0 As part of the night market, La Renaissance Lochoise is hosting a book signing with four authors from Southern Touraine: Sylvie Pouliquen, Pascal Dubrisay, Jean-Paul Ragot, and Christophe Meunier.

Come meet them and pick up their books to enjoy this summer!

L’événement Soirée dédicace Loches a été mis à jour le 2026-07-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire