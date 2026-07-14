Informations pratiques

Loches

Fête nationale

Place Quintefol Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

11h30 cérémonie officielle, place des Anciens d’AFN puis vin d’honneur.

21h concert de Loches en’Harmonie au jardin public puis retraite aux flambeaux en ville.

23h feu d’artifice sur le thème des comédies musicales, tiré du stade Leclerc.

23h30 bal populaire place de la Marne.

11h30 cérémonie officielle, place des Anciens d’AFN. Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.

21h concert de Loches en’Harmonie au jardin public, puis retraite aux flambeaux à travers la ville.

23h feu d’artifice sur le thème des comédies musicales, tiré du stade Leclerc.

23h30 bal populaire place de la Marne. .

Place Quintefol Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 19 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11:30am: official ceremony, Place des Anciens d’AFN.

9pm: Loches en’Harmonie concert in the Jardin Public, followed by a torchlight procession through the town.

11pm: fireworks display at the stade Leclerc.

11:30pm: popular dance in Place de la Marne.

L’événement Fête nationale Loches a été mis à jour le 2026-07-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire