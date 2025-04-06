UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

Lectures au Musée Loches

jeudi 16 juillet 2026 · Loches

Lectures au Musée Loches

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Rue Lansyer
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Lectures au Musée

1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 10:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

Au Musée Lansyer, venez écouter des histoires amusantes sur le thème de l’art au fil des pages, on s’amusera avec des tableaux ! Une fois la lecture terminée, profitez-en pour (re)découvrir le Musée et son superbe jardin !
Réservation obligatoire.
Au Musée Lansyer, venez écouter des histoires amusantes sur le thème de l’art au fil des pages, on s’amusera avec des tableaux ! Une fois la lecture terminée, profitez-en pour (re)découvrir le Musée et son superbe jardin !
Réservation obligatoire.   .

1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21  patrimoine@mairieloches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Lansyer Museum, come listen to fun stories about art: as you turn the pages, you’ll have fun exploring the paintings! Once the reading is over, take the opportunity to (re)discover the museum and its beautiful garden!
Reservations required.

L’événement Lectures au Musée Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)