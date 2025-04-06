Lectures au Musée Loches
jeudi 16 juillet 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Lectures au Musée
1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 10:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Au Musée Lansyer, venez écouter des histoires amusantes sur le thème de l’art au fil des pages, on s’amusera avec des tableaux ! Une fois la lecture terminée, profitez-en pour (re)découvrir le Musée et son superbe jardin !
Réservation obligatoire.
Au Musée Lansyer, venez écouter des histoires amusantes sur le thème de l’art au fil des pages, on s’amusera avec des tableaux ! Une fois la lecture terminée, profitez-en pour (re)découvrir le Musée et son superbe jardin !
Réservation obligatoire. .
1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
At the Lansyer Museum, come listen to fun stories about art: as you turn the pages, you’ll have fun exploring the paintings! Once the reading is over, take the opportunity to (re)discover the museum and its beautiful garden!
Reservations required.
L’événement Lectures au Musée Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37
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