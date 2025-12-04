Libellules et papillons Loches

Libellules et papillons

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez observer de près ces créatures légères et colorées, apprenez leurs secrets fascinants et laissez-vous émerveiller par la danse délicate de leurs ailes. Une expérience ludique et nature qui éveillera votre curiosité et vos sens !

Prévoir pantalon, chaussures fermées, et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Come and observe these light, colorful creatures up close, learn their secrets and marvel at the delicate dance of their wings. A fun, natural experience that will awaken your curiosity and your senses!

Bring pants, closed shoes and a water bottle.

Departure from the Tourist Office.

