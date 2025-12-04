Libellules et papillons Loches
Libellules et papillons Loches mardi 7 juillet 2026.
Libellules et papillons
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez observer de près ces créatures légères et colorées, apprenez leurs secrets et laissez-vous émerveiller par la danse délicate de leurs ailes. Une expérience ludique et nature qui éveillera votre curiosité et vos sens !

Prévoir pantalon, chaussures fermées, gourde.

Départ à l'Office de Tourisme.
Prévoir pantalon, chaussures fermées, gourde.
Départ à l’Office de Tourisme.
Venez observer de près ces créatures légères et colorées, apprenez leurs secrets fascinants et laissez-vous émerveiller par la danse délicate de leurs ailes. Une expérience ludique et nature qui éveillera votre curiosité et vos sens !
Prévoir pantalon, chaussures fermées, et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme. 5 .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Come and observe these light, colorful creatures up close, learn their secrets and marvel at the delicate dance of their wings. A fun, natural experience that will awaken your curiosity and your senses!
Bring pants, closed shoes and a water bottle.
Departure from the Tourist Office.
L’événement Libellules et papillons Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37