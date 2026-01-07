Marché nocturne de Loches Loches

Marché nocturne de Loches Loches jeudi 16 juillet 2026.

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 00:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Soirée estivale où de nombreux exposants (bijoux, maroquinerie, objets de décoration, jeux, livres, restauration, vins…) envahissent le centre-ville.
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 15 45 38 

English :

Summer evening where many exhibitors (jewels, leather goods, decorative objects, games, books, restaurants, wines…) invade the city center of Loches.

L’événement Marché nocturne de Loches Loches a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire