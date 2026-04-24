Enquête dans la ville 1440 Troubles à Loches Loches
Enquête dans la ville 1440 Troubles à Loches Loches mercredi 15 juillet 2026.
Loches
Enquête dans la ville 1440 Troubles à Loches
8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
14.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
En 1440, Charles VII, roi de France, se voit refuser l’entrée dans Loches par les troupes du gouverneur en place et Loches finit incendiée. Un climat de peur et d’insécurité règne. Afin de remettre de l’ordre, vous êtes chargés d’identifier les fauteurs de troubles.
Réservation obligatoire.
En 1440, Charles VII, roi de France, se voit refuser l’entrée dans Loches par les troupes du gouverneur en place. S’en suivent des conflits et Loches finit incendiée. Un climat de peur et d’insécurité règne dans la ville. Afin de remettre de l’ordre, vous êtes chargés d’identifier et d’appréhender les fauteurs de troubles. Arpentez la ville, interrogez les suspects, résolvez les énigmes et fiez-vous à votre instinct pour résoudre cette enquête géante dans la vieille ville de Loches.
Réservation obligatoire. En collaboration avec l’association A tous les temps. 14.5 .
8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Lantern in hand, go back in time more than 500 years ago, in the company of a guide and a mysterious night watchman! As in the past, follow this character in charge of closing the city gates and recommending the extinction of fires. Reservation required.
L’événement Enquête dans la ville 1440 Troubles à Loches Loches a été mis à jour le 2026-02-24 par ADT 37
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