Atelier d’art Modelage Loches

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif enfant

Début : 2026-02-23 15:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

2026-02-23 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-10-19

La sculptrice Maggy Anciaux vous invite à (re)découvrir les animaux qui habitent en forêt de Loches. Écoutez un conte autour des habitants de la forêt et inspirez-vous de cette histoire pour imaginer votre animal. Donnez-lui vie avec la technique du modelage en terre. Sur réservation.

La sculptrice Maggy Anciaux vous invite à découvrir différentes œuvres d’art khmer. Inspirez-vous de ces animaux exotiques ou imaginaires pour créer votre animal du Cambodge. Donnez-lui vie avec la technique du modelage en terre. 18 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

Sculptor Maggy Anciaux invites you to rediscover La Fontaine’s fables. Take inspiration from the fable of the day to imagine one of its characters, and bring it to life in sculpture using the clay modeling technique.

