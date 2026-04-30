Loches

Parcours Molière

Place de l’Hôtel de Ville Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08

Vous partirez à la rencontre de Molière et de ses personnages emblématiques à travers des extraits de ses plus grandes pièces joués dans les ruelles de la ville. Pour vous orienter, un Gentil Organisateur sera à votre service… Molière en personne ? Son clone du 21e siècle ? Un peu des deux !

Un parcours à travers les sites historiques remarquables de Loches en compagnie de Molière !

Vous partirez à la rencontre de Molière et de ses personnages emblématiques dans les ruelles de la ville. Pour vous orienter, un Gentil Organisateur sera à votre service… Molière en personne ? Son clone du 21e siècle ? Un peu des deux !

Dans l’authenticité du patrimoine historique de Loches seront joués devant vous scènes et extraits des plus grandes pièces de Molière. Ce parcours sera l’occasion d’apprécier en famille le génie de cet auteur prolifique qui a su trouver, grâce à la puissance de son œuvre, la justesse des mots pour mieux immortaliser la complexité et la diversité de la nature humaine. .

Place de l’Hôtel de Ville Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

You’ll meet Molière and his iconic characters through excerpts from his greatest plays performed in the city’s narrow streets. A friendly organizer will be on hand to guide you? Molière himself? His 21st-century clone? A bit of both!

L’événement Parcours Molière Loches a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37