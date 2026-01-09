Marché du chineur Loches
Marché du chineur Loches lundi 25 mai 2026.
Marché du chineur
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Particuliers et professionnels déballent une gamme de marchandises variées. Les curieux peuvent flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale.
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 15 45 38
English :
Individuals and professionals unpack a variety of goods in the city center of Loches. The curious can stroll in search of the rare pearl in a friendly atmosphere.
