Loches

Récital Piano-Violoncelle

5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Récital Piano Violoncelle.

Philippa Neuteboom au piano et Alexandre Lacour au violoncelle joueront des sonates de Brahms (Sonate en Fa Majeur, op99) et Boëllmann (Sonate en La mineur, op40).

Récital Piano Violoncelle.

Philippa Neuteboom au piano et Alexandre Lacour au violoncelle joueront des sonates de Brahms (Sonate en Fa Majeur, op99) et Boëllmann (Sonate en La mineur, op40).

Invités dans le cadre de l’action Cordacor, nous sommes profondément sensibles à cette volonté de faire vivre la musique au cœur du territoire, de créer des rencontres entre artistes et publics, et d’inscrire le concert dans une dynamique locale vivante et généreuse. 20 .

5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31

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English :

Cello Piano Recital.

Philippa Neuteboom on piano and Alexandre Lacour on cello play sonatas by Brahms (Sonata in F Major, Op99) and Boëllmann (Sonata in A Minor, Op40).

L’événement Récital Piano-Violoncelle Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire