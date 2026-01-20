Nuit des musées Musée Lansyer Loches

Nuit des musées Musée Lansyer

La Ville de Loches, en partenariat avec la compagnie de danse Appel d’Air (Tours), l’ESAT les Tissandiers (Loches) et le service jeunesse, vous propose une soirée d’immersion dans la culture japonaise au musée Lansyer à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

A la tombée de la nuit, flânez dans les salles du Musée Lansyer et profitez librement de ce site exceptionnel et des trésors de l’artiste peintre Emmanuel Lansyer. 19e édition des Nuits européennes des musées. .

English :

At nightfall, stroll through the rooms of the Lansyer Museum and enjoy freely this exceptional site and the treasures of the painter Emmanuel Lansyer. 19th edition of the European Nights of the museums.

