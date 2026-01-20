Atelier du patrimoine Vitrail Loches

Atelier du patrimoine Vitrail

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-07-23 2026-08-27

De la fabrication du verre à l’assemblage vous découvrirez les vitraux de la collégiale Saint-Ours et observerez le montage d’un vrai vitrail. Vous réaliserez votre création. Atelier ouvert à la participation d’un adulte accompagnant, qui pourra aussi réaliser sa propre création. Sur réservation.

Atelier ouvert à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, au côté de son enfant, sa propre création. 5.5 .

English :

From glassmaking to assembly, you’ll discover the stained glass windows of the collegiate church of Saint-Ours and see how a real stained glass window is assembled. You’ll make your own creation. This workshop is open to the participation of an accompanying adult, who can also make their own creatio

